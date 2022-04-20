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Köy yolunun çöktüğü bölgede ikinci heyelan

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Keyfallar Köyünde heyelan nedeniyle yolun çöktüğü bölgede bulunan tarlada yarıklar oluştu.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Keyfallar Köyünde heyelan nedeniyle yolun çöktüğü bölgede bulunan tarlada yarıklar oluştu.


İlçeye bağlı Keyfallar köyü Çötüroğlu Mahallesi yolunda iki gün önce sağanak yağmur ve eriyen kar sularının yumuşattığı toprağın kayması sonucu heyelan meydana gelmiş ve 4 metre çökme oluşmuştu.


Yolun alt tarafında da bulunan tarlada yeniden meydana gelen heyelan nedeniyle çökme ve derin yarıklar oluştu.


İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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