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Köyde sabaha karşı çıkan yangında 2 ev yandı

Safranbolu ilçesine bağlı Aşağı Güney köyünde sabaha karşı çıkan yangında 2 ev yanarken, bir evde kısmen yandı.

Can kaybının olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, yangın sabaha karşı Aşağı Güney köyünde Tuna Tükel'e ait evde çıktı. Kimsenin olmadığı ve henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın daha sonra bitişiğinde bulunan Bayram Soykal'ın evine sıçradı. Köyde alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada rüzgarında etkisiyle yangın Kazım Tükel'in evine de sıçradı. Köylülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında Tuna Tükel'e ait ev ile Bayram Soykal'ın evi yanarken, Kazım Tükel'in evi de kısmen zarar gördü.


Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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