KÖYDES'e 21 milyon 463 bin 123 TL ek ödenek tahsis edildi

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Muhammed Akın, kaymakamlar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı.

KÖYDES Projesi çerçevesinde yapılan ve yapılması düşünülen çalışmaların ele alındığı toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından yol, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama işlerinde kullanılmak üzere yeni tahsis edilen 21 milyon 463 bin 123 TL ek ödenek ile yapılması planlanan projeler ilçelere dağılım planlaması değerlendirildi.

KÖYDES Projesi kapmasında Karabük'e yeni tahsis edilen ek ödeneğin; merkez ilçeye 3 milyon 782 bin 633 TL, Eflani ilçesine 4 milyon 105 bin 201 TL, Eskipazar ilçesine 3 milyon 107 bin 86 TL, Ovacık ilçesine 2 milyon 751 bin 238 TL, Safranbolu ilçesine 4 milyon 714 bin 985 TL, Yenice ilçesine 3 milyon bin 980 TL olarak öngörülen ödeneklerin projeler itibari ile programlanarak uygulanmasına karar verildi.