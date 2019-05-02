KÖYDES'ten Karabük'e 25 milyonluk dev bütçe

Karabük İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel Başkanlığında İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda yapıldı. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, KÖYDES kapsamında Karabük'e 25 milyon 735 bin lira tahsisatın yapıldığını söyledi.

Yıldırım, gelen rakamın çok iyi olduğunu ve memnuniyet verici olduğunu belirterek, “ Sıcak asfalta geçme kararı almıştık. Bunun için asfalt plenti ihalesi yapılmıştı ve teknik itirazdan dolayı bekliyordu. KİK tarafından onaylandı ve sözleşmemiz bugün itibari ile imzalandı. Sözleşme hükümleri içerinde 1 ay içinde sıcak asfalt plentimiz faaliyete geçecek. Bu sene sıcak asfaltımızı kendimiz yapacağız” dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise, yeni seçilen meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, şehrin karar alma mekanizmasının meclis üyelerini olduğunu söyledi.

Vali Gürel : “Köylerimize güzel hizmetler vermeye çalışacağız”

Vali Gürel, “Sizlerin ufku aynı zamanda bu şehrin ufkunu da değiştirecektir. Karabük en genç İlimiz bu şehrin planlanması aynı zamanda ileriye taşınması sizlerin alacağı kararlarla mümkün olacaktır. Özel İdaremizin belki kaynakları yapmamız gereken işlere çok cevap vermiyor ama belki bu manada biraz zamana ihtiyacımız var. Geçmişte almış olduğunuz bir kısım makine parkının yenilenmesi ile ilgili çalışmalarınız çok önemli bir adım onu iyi yapmışsınız, şu aralar ondan kaynaklı bütçemizi belki tam böyle başa baş götürmeye çalışıyoruz ama önümüzdeki sene inşallah önümüz açılacak yavaş yavaş daha büyük hizmetlere vesile olmaya çalışacağız. KÖYDES ödeneği iki gün önce açıklandı 25 Milyon 735 bin civarında fena bir rakam değil ilimiz adına güzel bir rakam. Karabük nezdinde düşünüldüğünde, diğer illerle kıyaslandığında gerçekten iyi bir rakam. İnşallah bunu en iyi şekilde kullanıp köylerimize güzel hizmetler vermeye çalışacağız” dedi.

KÖYDES ödeneğinin çok hızlı bir şekilde yatırıma dönüştürülmesi gerektiğini de kaydeden Gürel, “Biz kaymakamlarımızla beraber İl genel Meclisi Başkanımızla, Genel Sekreterimizle beraber planlamasını yapacağız hızlı bir şekilde de İlçelerde hemen yerel planlamasını yapıp eksiklerin tamamlanıp yatırıma dönüşmesini sağlamak gerekir. Çünkü oralarda yanlış yapılan ya da iyi planlanmaya hususlar birçok zamanın heba edilmesine sebep oluyor. Geçen toplantı yaptık bir iki ilçemizde sorunlarımız var yani planlanan işle rakam arasında uyumsuz olunca aylarca iş sürüncemede kalıyor ve 2018 yılında yapılması gereken işin hala devreye sokamadığımızı görüyoruz. Onun için planlarken özellikle elinizdeki kaynakla işin dengesini iyi kurup, hızlı bir şekilde planlayıp yapalım fazla paramız olursa hemen yedekteki projeleri devreye sokup onları da yapmak lazım. Bazen birkaç işi devreye sokup kaynağı da yetersiz gösterirseniz bu sefer o işler yapılamaz duruma geliyor. Onun için biz arkadaşlarla görüşeceğiz ama nihayetinde yereli de sizlerin Kaymakamlıklar Başkanlığındaki toplantılarınızda bunları hızlı bir şekilde devreye sokmanız lazım. Zaten biz sizlerin oradaki işlerinize karışmayacağız siz kendiniz Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak buna karar vereceksiniz bunu da hızlı bir şekilde planlarsanız biz de hızlı bir şekilde KÖYDES ödeneklerini harcamış oluruz. Asfalt plenti çok önemli bir gelişme bizler için ilk geldiğimden buya Özel İdaredeki arkadaşlarımız asfalt plenti olduğu takdirde yapacağımız asfaltın 2,5 - 3 katını daha fazlasını yapabiliriz dediler ve bu manada da gelen bir miktar parayı buraya yönlendirdik. Bundan sonra artık iş göreceğiz yani yakın bir tarihte bir ay içinde kurulup hemen hızlı bir şekilde asfalt üretmeye çalışacağız. Bu sene avantajımız aynı zamanda Çevre Bakanımızın seçim öncesinden buraya gelmesinden kaynaklı birçok taahhütlerde bulunmuştu. O taahhütler şimdi artık taahhüt olmaktan öteye geçti hem kaynaklar gelmeye başladı, hem çöp arabası sözü vermişti onlar geldi. Köylerdeki çöp toplama işlemimiz devam edecek ama üstüne iki kamyonumuz daha geliyor, 865 tane çöp konteynırı aldık onların büyük bir çoğunluğu özel idare bünyesinde bunların da dağıtımını en kısa zamanda yapacağız. Köylerle ilgili çok büyük işler yapılıyor, hem de Kletepe bölgesine 20 kilometre yol yapımı işimiz var. Bunun için Çevre Bakanımız 3 milyon hibe , 3 milyon TL'de kredi olmak üzere 6 milyon sözü var. Bunla ilgili takibimiz devam ediyor. Yolunu yaparak Keltepe bölgesini bu yıl günü birlik için ziyaret açacağız. Burası bölgemize ayrı bir cazibe katacak” diye konuştu.