Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde bu yıl ilki düzenlenen ‘Dostluk'ta birlik ve beraberlik' isimli köyler arası futbol turnuvasının şampiyonu Merkez Şirinköyspor oldu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkıları ile yapımı tamamlanan halı sahada gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ‘Dostluk'ta birlik ve beraberlik' adında köyler arası futbol turnuvası düzenlendi. Bu yıl ilki düzenlenen turnuvaya 12 takım başvurdu. Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada 4 takım gruplardan çıkmaya hak kazandı. Yarı Final maçında karşı karşıya gelen Merkez Şirinköyspor rakibi Değirmenyanı Alagözler'i penaltı atışlarında 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Heyecanın dorukta olduğu turnuvada rakibine penaltı atışlarında yenilen Değirmenyanı Alagözler'in rakibini alkışlayarak tebrik etmesi görülmeye değerdi.Daha sonra Bostancılarspor ile karşı karşıya gelen Belenspor rakibini penaltı atışlarında saf dışı bırakarak finale çıkmayı başaran ikinci takım oldu.

Kurban Bayramı'nda düzenlenen ve 4 gün süren turnuvanın finalinde Merkez Şirinköyspor rakibi Belenspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Final maçında Merkez Şirinköyspor'un başarılı kalecisi Emrecan Bostancı kalesinden attığı gol ve penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla taraftarların beğenisi kazandı.

Turnuvanın final müsabakasını izlemeye AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal ile İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik katıldı.

Final maçının ardından ödül töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, iki takımın güzel mücadele ettiğini belirterek, “Futbolda centilmenlik örneğini izledik. Bu açıdan hem oynayan futbolcularımızı ve seyircilerimizi tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki turnuvalarımız daha güzel ve heyecanlı olacak” dedi.

Ünal, köylülere yeni yapılan sahanın çevre düzenlemesinin yapılarak ışıklandırılması ve portatif seyirci tribünün yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklarının sözünü verdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise sporun gençleri bir araya getirerek centilmenlik atmosferini sağladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından futbolcuların madalya ve kupaları milletvekilleri tarafından verildi.