Köylerinin sorunları için Vali Gürel'i ziyaret ettiler

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyü ve Ova köylerinin muhtarları Akkışla Uluyayla Dernek Başkanı Durmuş Eren'in organizasyonuyla Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti. Dernek Başkanı Durmuş Eren ve dernek yöneticileri ile 8 köy muhtarı Karabük Valisi Fuat Gürel ile Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun'u ziyaret ederek köylerinin sorunlarını hallettiler.

İlk olarak Valilik toplantı salonunda Vali Gürel ile bir araya gelen heyet burada Eflani ile Safranbolu'ya bağlı olan grup köy yollarının karayolu ağına alınarak asfaltlanması noktasında taleplerini iletti. Dernek başkanı Eren ve beraberindeki heyet daha sonra İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun'u da makamında ziyaret ederek, taleplerini iletti.