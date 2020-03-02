İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylüler kara yolunda yürüyerek Mehmetçik'e destek verdi

Karabük’te, köylüler, İdlib’de meydana gelen hain saldırı ve ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na destek amacıyla kara yolunda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Karabük'te, köylüler, İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kara yolunda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.


D-755 Kara yolu üzerinde bulunan Cumayanı köyünde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırıda şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için ilkokulun önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak yürüdüler. Jandarmanın güvenlik önlemleri altında yolun bir şeridini kapatarak yürüyen kalabalığa, sürücüler de korna çalarak destek verdi. Yürüyüş, köy meydanında sona erdi. Kalabalık, yürüyüşün ardından şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.


Cumayanı köyü Muhtarı Bilal Bozkurt, "Her zaman devletimizin yanındayız. Gerekirse canımızı veririz. Bayrağımız için devletimiz için canımızı veririz. 6 bin nüfuslu köyümüz canını vermek için hazır. Devletimize kim düşmanlık yapıyorsa dikiliriz karşısına" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.