Köyün gençleri kanser hastası Berna için yardım kampanyası başlattı

Karabük'ün Yenice İlçesine bağlı Ibrıcak köyü'nde yaşayan ve kanser tedavisi gören Berna Kara (28) kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

İlçeye bağlı Ibrıcak köyü'nde yaşayan 28 yaşındaki Berna Kara, kanser hastalığına yakalandı. Uygulanan kanser tedavisinden sonuç alamayan Kara, devletin karşılamadığı özel ilaçlarla tedavisini sürdürmek zorunda kaldı. İlaçların pahalı olmasın dolayı zor durumda kalan Kara, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Köyün gençleri sosyal medya hesaplarını kullanarak Kara'nın ilaçlarının alınarak tedavisine devam etmesini sağlamak için yardım kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan duyuru yapan Köy Muhtarı Ersin Çorbacı'da, “Haydi hep beraber birlik olma vakti. Karabük ili Yenice İlçesi Ibrıcak köyü sakinlerinden Mustafa İbik arkadaşımızın kızı Berna Kara 28 yaşında kanser hastasıdır. Uygulanan kanser tedavisinden sonuç alınamayınca devletin karşılamadığı özel ilaç tedavisi olması gerekiyor. Berna Kara ve 6 yaşındaki Eymen için az çok demeden yardım edilmesi gerekmektedir. Haydi Yeşil Yenicem tedavi için yardıma destek verelim” ifadelerini kullandı.