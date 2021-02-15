İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koyun sürüsünü kurdun saldırısından kangallar kurtardı

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde koyun sürüsüne saldıran kurdu kangallar boğarak telef etti.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde koyun sürüsüne saldıran kurdu kangallar boğarak telef etti.


Edinilen bilgiye göre, Şevkiler köyünde meydana gelen olayda Recep Korkmaz isimli vatandaş koyunlarını otlatmak üzere ağıldan çıkarttı. Kış şartlarından dolayı doğada yiyecek bulmakta zorlandığı için köy yakınına inen kurt, koyunlara sessizce yaklaşmaya başladı. Kurdun saldırı için harekete geçtiğini fark eden sürüdeki 4 kangal köpeği kurdu yakalayıp boğarak telef etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.