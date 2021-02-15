Koyun sürüsünü kurdun saldırısından kangallar kurtardı

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde koyun sürüsüne saldıran kurdu kangallar boğarak telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Şevkiler köyünde meydana gelen olayda Recep Korkmaz isimli vatandaş koyunlarını otlatmak üzere ağıldan çıkarttı. Kış şartlarından dolayı doğada yiyecek bulmakta zorlandığı için köy yakınına inen kurt, koyunlara sessizce yaklaşmaya başladı. Kurdun saldırı için harekete geçtiğini fark eden sürüdeki 4 kangal köpeği kurdu yakalayıp boğarak telef etti.