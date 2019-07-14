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KPSS'de ilk oturum heyecanı sona erdi

Karabük’te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

Karabük'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.


Karabük Üniversitesi'nde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları saat 12.25'te sona erdi. Karabük'te sınav öncesinde alınması gereken güvenlik önlemleri alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından üniversite girişinde üst araması yapıldı. Adaylar sınav öncesi kontrolden geçerken, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi. Adaylar bu süre içinde hazırlanan soruları yanıtlamaya çalıştı. İlk oturumun ardından gözler öğleden sonra gerçekleşecek olan eğitim bilimleri sınavına çevrildi.

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