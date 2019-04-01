Küçük yüreklerden örnek davranış

Karabük'te Şehit Metin Arslan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri Karabük Üniversitesinde stand açarak kazandıkları harçlıkları Kızılay Karabük Şubesine bağışladılar.

Öğretmenleri öncülüğünde Topluma Hizmet Projesi Kapsamında Karabük Üniversitesinde stant açıp el emeği göz nuru çalışmalarını satarak kazandıkları bin 320 TL'yi Kızılay Karabük Şubesine bağışladılar. Ayrıca öğrenciler Okul Müdürü İlyas Yıldız eşliğinde Kızılay Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu büyük mutluluğu dile getiren Şube Başkanı Özcan Büyükgenç “Sınıf öğretmenimizin öncülüğünde çocuklarımızın ve ailelerinin Kızılay'ımızı merkeze alarak yaptıkları bu çalışma bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Kızılay sevgisi bambaşka bir şey Kızılay ülkemizin göz bebeği. Bu markaya hepimizin sahip çıkması ve destek olması gerekmekte. Çocuklarımızın yaptığı bu davranış hafızalara kazınacaktır. Ve bu davranışlar çığ gibi büyüyecektir. Başta bu kermese katkı veren öğrencilerimize, onların ailelerine, sınıf öğretmenimize ve okul idaremize teşekkür ederim” dedi.

Ziyarete gelen öğrencilere Kızılay Şube Başkanı Özcan Büyükgenç tarafından Kızılay şapkası hediye edilirken Sınıf Öğretmeni Nuriye Çelen Bostancı'ya teşekkür belgesi verildi.