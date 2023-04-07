Kültür turizminin gözdelerinden olan Safranbolu Ramazan Bayramı'ndan umutlu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve evleriyle dünyaca ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnaf, okulların ara tatili ile birlikte 9 güne çıkan Ramazan Bayramı'nda yoğun bir turizm hareketliliği bekliyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarıyla açık hava müzesini andıran Safranbolu, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini zamanda yolculuğa çıkaracak. Osmanlı'nın şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti", "Kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçede, okulların da bayram öncesi ara tatile girecek olmasıyla otellerde yoğun talepler oluştu.

Bir otelde işletme müdürü olarak görev yapan Mutlu Çiğdem, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun en yoğun talep gördüğü dönemlerin Nisan ve Mayıs ayları olduğunu ifade eden Çiğdem, "Rezervasyonlar yapılmaya başlandı, umudumuz bu bayramda Safranbolu yoğun bir kalabalık olacak diye bekliyoruz. Şuanda yüzde 100 doldu diyemeyiz, fakat talepler çok güzel. 3 günlük tatillerde Safranbolu Ankara ve İstanbul'a yakın mesafede olduğundan tatillerde tercih edilen bir yer" dedi.

Hafta sonu Batı Karadeniz bölgesine grup yapan acentelerin de talepleri olduğunu aktaran Çiğdem, "Onların da satışları devam ediyor. Otelciler olarak beklentimiz bayramda dolu geçireceğiz. Kısa süreli tatillerde, özelikle ilk bahar ve son baharda Safranbolu tercih edilen bir bölge. Sadece Safranbolu olarak da değil, gelirken Abant'a uğranabilir, Abant, Safranbolu, Amasra üçlü bir sac ayağı. Yeni programımıza eklenen Pınarbaşı Horma Kanyonu, Yenice ormanlarımız var. gelen insanlar gerçekten etkileniyorlar, çok farklı ve turizmimize renk kattı" diye konuştu.

Tarihi Çarşı'da tarihi konakların kapı kilitleri yapan çilingir Hüseyin Özdemir de Ramazan Bayramı'nın yoğun geçmesini beklediklerini ifade etti.

Özdemir, ramazan ayında diğer aylara göre daha iyi iş yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gönül arzu eder ki, sokakların hiçbir yerinde boş yer kalmasın her kes şahane bayram yapsın. Havalar güzel olursa beklentimi iyi yönde, güzel olur. Safranbolu'yu bilenler tekrar geliyor. Duymayan da varsa gelsin ecdat yadigarını izlesin, seyretsin ve gerçekten samimi ziyaret neredeymiş onun farkına varsın. Sokakların kabalık olması, bizim için o kadar güzel olur. Alışverişimiz daha şahane olur. Alışveriş o gün için olmasa bile 'Ben Safranbolu'ya gittim ama orada görmüştüm şunlar da vardı' veya vatandaş bunları gördüğünde o zaman lazım değil, ama bir süre sonra lazım olduğunda gelip buradan alma şansına sahip. Yeter ki burada görsünler."