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Kumar baskınında 8 kişiye 9 bin 800 TL para cezası

Karabük’te kumarhaneye çevrilen ikamete düzenlenen baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye toplam 9 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te kumarhaneye çevrilen ikamete düzenlenen baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye toplam 9 bin 800 TL idari para cezası kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığını tespit etti. Ekipler gece yarısı düzenlediği baskında 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S.Ü., R.Ş. ve E.U. isimli şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından adli işlem başlatılırken, 8 kişiye de kumar oynamak kabahat fiilinden kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 9 bin 800 TL idari para cezası kesildi.


Öte yandan, baskında ele geçirilen kumar materyallerine el konuldu.

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