Kümeste yakalanan tilki doğaya salındı

Karabük'te bir vatandaş tarafından kümeste yakalanan tilki yiyecek ve su verildikten sonra doğaya salındı.

Olay, Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Faruk Geliş isimli vatandaş ses duyduğu komşusunun kümesine baktığında tilkiyi fark etti. Burada tilkiyi yakalayan vatandaş korku içerisinde kalan tilkiye yiyecek ve su verdi. Bir süre bekledikten sonra araçla boş bir araziye götürülen tilki doğal yaşamına bırakıldı.