Kuraklık safran ekimini aksattı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin ekimi yaşanan kuraklık nedeniyle geç başladı.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safran soğanları toprakla buluştu.

İlçede 16 çiftçi tarafından 30 hektarlık alanda ağustos ayında ekimi yapılan safranın ekimi, bölgede ağustos ayının kurak geçmesi nedeniyle yaklaşık 15 gün geç başladı.

İnsan gücüyle ekimi yapılan safran soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülen soğanlar, başka alana dikiliyor. Üç yıl sonunda soğanların söküldüğü toprak da bir kaç yıl dinlendiriliyor.

Uzun süredir safran ekimi yapan İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 20 dekar alanda safran ekimi yaptığını söyledi.

Havaların sıcak olmasından dolayı ekime geç başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ağustos ayı çok sıcaktı bu sene. Biraz serinleme ile başladık. Sahayı hazırladık. Karıkları açıyoruz, üzerine gübreyi döküp, soğanları sermeye başladık. İnşallah ekim, kasım aylarında hasat bekliyoruz. Bu yıl ağustos ayının 15'inden sonra aşırı sıcak vardı. İnek gübresine soğanları diktiğimiz için pişiriyor. Onu pişirmemesi bakımında geç dikmek zorunda kaldık" dedi.

Bazı alanlardaki soğanları geçen yıl söktüklerini hatırlatan Yılmaz, "Yaklaşık olarak 5 ton kadar soğan söktük. Bunun 3 tonunu şuanda dikiyoruz. 2 tonunun bir kısmını sattık. Diğer kısmını da satacağız inşallah" diye konuştu.

"Yağarsa ekimin ilk haftası gibi çiçekleme başlar"

Toplamda 20 dekar alanda safran ekimi olacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz 10-12 dekar ekeceğiz şimdi. Herhalde bir hafta içerisinde ekeriz. Yağmur yağmazsa eylül ayı içerisinde sulama yaparız. Yağmur yağarsa sulamaya gerek yok. Başka bir işlem yapmayacağız. Yağarsa ekimin ilk haftası gibi çiçekleme başlar."

Safrana sigorta yapılmadığını ancak bu yıl bu sorununun çözüleceğini belirten Yılmaz, TARSİM'in bu sorun üzerinde çalıştığını kaydetti.

10 kişilik bir ekibin çalıştığını anlatan Yılmaz, "Dönem dönem değişiyor bunlar. Bugün 10 kişi çalışıyor, bazen 18 veya 22 kişi olabiliyor. Temmuz-ağustos ayında safran soğanlarının uyuma zamanı. Ekerken havanın biraz serin olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı oluyor.