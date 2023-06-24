Kurban pazarında vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Karabük-Yenice karayolu Melise mevkiinde kurulan pazarda alıcı ve satıcılara yönelik para alışverişi sırasında ortaya çıkabilecek olan, parada sahtecilik, tırnakçılık, tantanacılık ve yankesicilik gibi suçlara maruz kalmamaları adına bilgi verdi. Tek tek kurban satış alanını gezip hem orada bulunan esnafa, hem de kurban satın almak için gelen vatandaşa bilgi veren polis ekipleri, ardından konu ile ilgili hazırlanmış olan bilgi broşürlerini dağıttı