İhlas Haber Ajansı

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Kurbanını kimi kamyon kasasında, kimi ağaçlık alanda kesti

Karabük’te kurulan kurban pazarında belediyenin kesim noktasında yer bulamayan vatandaşların kimileri kamyon kasasında, kimileri ise ağaçların dibinde kurban kesti.

Karabük'te kurulan kurban pazarında belediyenin kesim noktasında yer bulamayan vatandaşların kimileri kamyon kasasında, kimileri ise ağaçların dibinde kurban kesti. Kurban kesimi sırasında hijyen kuralları hiçe sayılırken, belediye veterineri duruma tepki gösterdi.


Karabük'te bazı vatandaşlar, fiyatlar biraz daha düşer umuduyla kurbanlıklarını satın alma işini bayramın 1 ve 2'nci gününe bıraktı. Yenice yolu üzerinde kurulu bulunan kurban pazarında vatandaşlar, aldıkları kurbanlıklarını belediye mezbahasında kestiremeyince kamyon kasası ve ağaçlık alanlarda kesmek zorunda kaldı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı kurban kesimine belediyenin veterineri tepki göstererek, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Besiciler ve vatandaşlar ise mezbahada kısıtlı kontenjan olduğundan kurbanlıklarını kesemediklerini ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

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