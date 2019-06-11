Aydınlıkevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Yılmaz, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci ve kursiyerler katıldı. Konuşmaların ardından kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.