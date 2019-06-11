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Kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


Aydınlıkevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Yılmaz, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci ve kursiyerler katıldı. Konuşmaların ardından kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

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