Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ali Baba Anaokulundaki minikler, "Kuşaklar Oyunla Buluşuyor" Projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğreniyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde oyun oynama ve hareket kısıtlılığı yaşayan çocukların bol hareketli oyunlar oynayarak sosyal-duygusal ve motor becerilerinin gelişimlerini desteklemek için geliştirilen projeyle çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla buluştu.

Bu projeyle teknolojinin kucağına doğan "Z kuşağı" çocukların, "X ve Y kuşağı" ebeveynleri ile zengin bir medeniyet kültürü olan Anadolu'nun kültürüyle harmanlanmış geleneksel oyunlar aracılığı ile ortak zaman geçirmelerine olanak sağlandı.

eTwinning projesi olan "Kuşaklar Oyunla Buluşuyor" çocukların üretkenlik, sosyallik, liderlik ve işbirlikçilik gibi birçok alanda gelişimlerini destekliyor. Projenin ortaklarından Ali Baba Anaokulu Müdür Yardımcısı Aişe Kızıl Yatmaz, projeyi okuldaki üç öğretmen ve Aydın, Mersin, Afyon ile Malatya'daki paydaşları ile birlikte yürüttü.

Projenin çocuklar üzerindeki olumlu gelişimlerini tespit ederek uluslararası bir dergide makale yayınlayarak başarılı sonuçlar elde edilirken, finalde, çocukların aileleri ile ürettikleri oyuncaklarla sanal bir müze oluşturuldu.