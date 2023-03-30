Kütüphane Haftası depremzede çocuklarla kutlandı

Bu yıl "Kütüphane İyileştirir" ana temasıyla kutlanan 59. Kütüphaneler Haftası çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonuyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 157 depremzede çocuğa hediye dağıtıldı.

Kredi Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzede çocuklarla bir araya gelen KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Daire Başkanı Mustafa Cünük, hediye paketlerini dağıttığı depremzede çocuklarla sohbet etti ve onlara moral verdi.

Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler veren Rektör Yardımcısı Coşkun, Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi yönetimince hazırlanan programın çok değerli ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaret, dağıtılan hediyelerin ardından toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.