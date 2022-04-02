Kuvvetli rüzgâr Karabük'te zor anlar yaşattı

Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgâr vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve rüzgâr için turuncu uyarı verdiği Karabük'te şiddetli rüzgâr etkili oldu. Kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesinde rüzgâr nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, güvenli alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Öte yandan, bir mağazanın ayakkabı kutuları da rüzgârdan nasibini aldı. Uçan kutular bazı vatandaşların yardımıyla toplanıldı.

Rüzgâr nedeniyle vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istenildi.