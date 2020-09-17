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Kuyumcular Derneğinden "sahte altın" olayını çözen emniyete teşekkür ziyareti

Karabük merkez ve Yenice ilçesinde kuyumculara sahte altın satılmasıyla ilgili zanlıların yakalanması sonrası Karabük Kuyumcular Derneği Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret ederek, teşekkür etti.

Karabük merkez ve Yenice ilçesinde kuyumculara sahte altın satılmasıyla ilgili zanlıların yakalanması sonrası Karabük Kuyumcular Derneği Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret ederek, teşekkür etti.


Karabük Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Ündar, dernek üyeleri Mustafa Çetinkaya ve Fatih Aydın, ziyarette Emniyet Müdürü Tuğ'a ve ekiplere teşekkür etti.


Karabük merkez ve Yenice ilçesinde "kuyumculara sahte altın satılması" olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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