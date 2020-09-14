Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandılar

Karabük'te kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken kuyumcunun dikkati sonucu yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karabük merkez ve Yenice ilçesinde gerçekleşen sahte altın satılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın şüphelilerinden Ş.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifade doğrultusunda şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen M.A. ve G.T. isimli şahıslar Ankara ilinin Kızılcahamam ilçesinde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheliler kullandıkları araçla birlikte Karabük'e getirildi.

Şahısların aracında yapılan aramada toplamda 33 bin 100 TL ve sahte olduğu değerlendirilen 19 adet altın bilezik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek adliyeye alınan 3 şüpheli savcılıkta ifadelerinden sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün aynı suçun başka illerde de işlenmiş olabileceğini değerlendirerek 80 ile konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.