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KYK Karabük Yurdu'nda meyve ağaçları yetiştirilecek

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Karabük Yurdu’nda öğrencilere daha yeşil bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karabük Yurdu'nda öğrencilere daha yeşil bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışması yapılıyor.


Çevre düzenlenmesinin tamamlanmasından sonra yurdun bahçesine çeşitli meyve ağaçları dikilmesinin yanı sıra öğrencilerin aynı zamanda vakitlerini geçirebilecekleri bir alan ve hobi olarak kullanacakları bir bahçe yapılacak.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ile beraber Karabük Yurdu'na giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


İlk olarak Karabük Yurdu'nda böyle bir çalışma yapıldığını ifade eden Güven, diğer yurtlar için de böyle çalışmaların yapılacağını söyledi.

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