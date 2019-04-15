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KYK Voleybol Türkiye finali grup eleme maçları Karabük'te başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 33’üncü İller arası Voleybol Türkiye Finali Grup Eleme müsabakaları Karabük’te başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 33'üncü İller arası Voleybol Türkiye Finali Grup Eleme müsabakaları Karabük'te başladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 33'üncüsü düzenlenen Voleybol Türkiye Finali Grup Eleme maçları Karabük'te başladı. Çorum, Bilecik, Karabük, Ankara, Kastamonu, Kırıkkale, ve Çankırı illerinden katılan KYK Voleybol takımları 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Merkez Spor Salonunda düzenleniyor.


Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, “KYK Voleybol Grup Müsabakasına ev sahipliği yaptığımız için çok memnunuz. Elimizden geldiği kadar yurtlarımızda ve ilimizde sizleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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