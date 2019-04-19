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KYK Voleybol Türkiye Finali Grup Eleme Maçları sona erdi

Karabük’te düzenlenen 33.

Karabük'te düzenlenen 33. İller arası Kredi ve Yurtlar Voleybol Türkiye Finali Grup Eleme Müsabakaları sona erdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Merkez Yeni Spor Salonunda 15-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 33'üncü KYK Voleybol turnuvaları Türkiye grup eleme maçları sona erdi. Çorum, Bilecik, Karabük, Ankara, Kastamonu, Kırıkkale, ve Çankırı illerinden katılan KYK Voleybol takımları arasında düzenlenen grup müsabakaları sonucunda Kırıkkale KYK'yı 3-1 yenen Kastamonu KYK üçüncü, Kırıkkale KYK dördüncü oldu.


Finalde ise ev sahibi Karabük KYK ile Bilecik KYK karşılaştı. Ev sahibi Karabük KYK'yı 3-1 yenen Bilecik KYK, şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılırken Karabük KYK ikinci oldu. Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, “Bütün takımlarımızı tebrik ediyoruz. Finallere kalan Bilecik Kyk Takımımıza da başarılar diliyorum” dedi.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve Şube Müdürleri Nurşen Köseoğlu, Dursun Köseoğlu takdim etti.

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