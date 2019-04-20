Ligde oynadıkları 22 maçın tamamını kazandılar

Amatör Lig ekiplerinden Karabük Demirçelikspor'un oynadığı 22 maçı kazanarak büyük bir başarı elde etti. Demirçelikspor'un şimdiki hedefi ise Karabük'ü Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil etmek.

Amatör Liginde oynadığı 22 maçı kazanarak uzun yıllar görülmeyen bir başarıya imza atan Karabük Demirçelikspor, Bölgesel Amatör Ligi için play-off mücadelesi verecek. Ligin başından bu yana hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden 2018-2019 sezonunda ilk kez müsabakalara katılan Karabük Demirçelikspor'un antrenörü Ersin Büyüktepe, “İlk senemizde 22 maç oynadık amatör ligde. 22 maçın 22'sinde de galip geldik. Ben burada bize bu fırsatı veren kulüp başkanımız Mehmet Yüksel'e teşekkür ediyorum. Ağustos ayında bize gelip takım kurma teklifi ile geldiler. Biz de hemen futbolcu arkadaşlarımızla irtibata geçtik. Zaten futbolcu grubumuz eskiden benimle çalışmış oyuncular veya rakip olan ama tanıdığım, bildiğim oyunculardı. İlk önce transferlere başladık. Transferleri yaptık. Hedefimiz ligi lider bitirip BAL (Bölgesel Amatör Lig) Ligi'ne çıkmak. Bu parola ile yola çıktık. Allah'ın izniyle 22 maçta 22 galibiyet oldu. Bizim ligimizde lider bitirmek önemli değil. Lider bitirmemizin ardından biz lig usulünden kupa usulüne geçiyoruz. Önümüzde play-off maçları var. Biz şimdi takımımıza ‘şampi' diyelim ‘-yon' u da yarı final ve final maçlarından sonra söyleyelim inşallah. Hedefimiz, takımımızı ve Karabük'ü BAL Ligi'nde temsil etmek” dedi.

Geride kalan sezonda bazen tatsız olaylar yaşansa da bu olayların sahada kaldığını ve orada bittiğini belirten Büyüktepe, “Bu sezon lige yeni kurularak katılan iki takım vardı. Biri Karabük Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü diğeri ise Karabük Adatepe Dökecekspor'du. Seneye daha fazla takım yer alacak inşallah. Burada kim kazanıyor? Gençler kazanıyor. Kötü alışkanlıklardan kurtulmuş oluyor. Biz lige katılan tüm takımlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir sezon oldu. Tabii ki bazı dönemlerde tatsız olaylar yaşandı ama bunlar futbolda var. Sahada olan olay sahada kaldı ve bitti. Dışarıda herkes dost kaldı. Ben buradan yarı finale kalan takımların hepsine başarılar diliyorum. Hepsinin yolları açık olsun. Ligi ilk 4 dışında bitiren takımlara da tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Karabük Demirçelikspor'a sahip çıksınlar"

Oynayacakları play-off maçlarına futbolseverleri davet eden Ersin Büyüktepe, “Benim 25 tane futbolcum var. 25 futbolcunun 20 tanesi Karabüklü. 4-5 futbolcum da üniversite öğrencisi. Gelsinler şehrin çocuklarına sahip çıksınlar. Biliyorsunuz Kardemir Karabükspor'un durumu şu anda iyi değil. Karabükspor'a sahip çıkmıyorlar. Bari Karabük'ün bir takımı olan Karabük Demirçelikspor'a sahip çıksınlar. Buradan 21 Nisan Pazar günü 5000 Evler Sahası'nda oynayacağımız Karabük Demirspor müsabakasına tüm futbolseverleri ve Karabük halkını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Arda Yılmaz: "BAL'da başarılı olmak istiyoruz"

Oynanan 22 maçta rakip filelere 92 gol atan ve kalesinde sadece 8 gol gören Karabük Demirçelikspor'un 26 golle en skorer ismi olan kaptan Arda Yılmaz BAL Ligi'nde artık Karabük'ü temsil eden istikrarlı bir takım olması gerektiğini ve Karabük Demirçelikspor'un bunu gerçekleştirmek istediğini belirterek, “Gol atmak bir futbolcu için önemli ama biz takım olarak buralara kadar geldik. Sezon başından beri çok iyi çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Başta bize bu takımı kurup, bizden desteklerini esirgemeyen kulüp başkanımız Mehmet Yüksel'e, antrenörümüz Ersin Büyüktepe'ye ve tüm takım arkadaşlarıma geride bıraktığımız sezon için teşekkür ediyorum. Bundan sonra darısı play-off'larda inşallah. Son iki maçımız kaldı. Onları da kazanıp seneye Karabük'ü Karabük Demirçelikspor olarak BAL Ligi'nde başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Son 3-4 sezondur BAL Ligi'nde ya takımımız olmuyor ya katılmıyorlar ya da puan alamıyorlar. Biz bu başarısızlığı kırıp BAL Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Buradan Play off'taki rakiplerimize başarılar diliyorum. Maçların fair-play çerçevesinde geçmesini diliyorum. İnşallah hak eden kazanır. İyi olan kazanır” dedi.

İnegölspor'dan Karabük'e gelen ve üniversite öğrencisi olan Karabük Demirçeliksporlu oyuncu İsmail Bayram ise ligde oynanan bütün maçların kazanılmasının başarı olsa da bu başarının şampiyonlukla taçlandırılması gerektiğini ifade ederek, “Bu sene bizim için verimli geçti. Takım arkadaşlarımla birlikte herkes elinden geleni yaptı. İyi çalıştık. Sıkı çalıştık. Sezonun sonuna kadar getirdik. 22 maç 22 galibiyet aldık. Önemli olan bu başarıyı şampiyonlukla taçlandırmak. Play-off'larda inşallah elimizden geleni yapacağız. Karabük amatör camiası da benim ilk geldiğim yıla göre gelişme kaydediyor. İnşallah daha da iyi olur” diye konuştu.