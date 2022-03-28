Lise öğrenciler can dostları için atıl ürünlerden köpek kulübeleri yaptı

Karabük'te lise öğrencilerinin sıfır atık projesi altında atıl haldeki palet ve sac parçalarından yaptığı köpek kulübeleri kentin farklı yerlerine yerleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından sıfır atık projesi bünyesinde üretimlerine devam ediyor. Öğrenciler Karayolları Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünde atıl durumda bulunan paletlerden ve oluklu sac parçalarından köpek kulübeleri üretimi gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sokak Canları Yalnız Değil" projesiyle İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatına teslim edilen köpek kulübeleri kentin farklı yerlerine yerleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, köpek evlerinin üretiminde emeği geçen lise idarecilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve emniyet personeline teşekkür etti.