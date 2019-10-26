Liselilere profesör, doçent ve öğretim görevlilerinden ders

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Proje Okulu" olarak kabul edilen Mehmet Vergili Fen Lisesi'nde alanında uzman olarak seçilen profesör, doçent ve öğretim görevlileri öğrencilere ders vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ve liselerde fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerini üniversitelerden bazı profesörlerin vermesi konusunda bu sene ilk kez çalışma yapılacağını açıklamasının ardından Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında ilk ders Vali Fuat Gürel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

"Proje Okul" seçilen Mehmet Vergili Fen Lisesi Laboratuvarında gerçekleşen ilk derste, Prof. Dr. Tanmila Anutgan ve Doç. Dr. Mustafa Anutgan tarafından verilen fizik dersine katılan Vali Gürel, derste işlenen LED ve LCD Teknolojisi-İnce Filmler konusunu öğrencilerle birlikte takip etti.

Projenin Türkiye'de eğitim-öğretimin iki ana paydaşı ve yürütücüsü olan Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK'ün işbirliği kapsamında başlatıldığını belirten Vali Gürel, projenin KBÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütüleceğini belirtti.

Proje Okulu olarak seçilen Mehmet Vergili Fen Lisesi, Alparslan Gazi Anadolu Lisesi ve Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Lisesi'nde akademisyenlerin sezon boyunca derslere gireceğini sözlü ve yazılıları da onların yapacağını belirten Gürel, "Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, öğrencilerin bir üst öğretime hazırlanması, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesi konularında bilgi ve deneyim aktarılması için Karabük Üniversitemiz ile belirlenen proje okullarımız arasında işbirliği başlatıldı. İlimizdeki eğitim-öğretimi tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.