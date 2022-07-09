Lüks araç alevlere teslim oldu

Karabük'te seyir halinde olan lüks bir araç alev aldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük - Bartın Karayolu Ahmet Usta mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük'e seyir halinde olan Gökhan Ş. idaresindeki 74 DH 505 plakalı BMW marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Aracından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını durdurarak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, trafik polisleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yanarak demir yığınına dönen otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.