Maç öncesi namaz kılan oyuncunun görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü

Karabük'te bir futbol karşılaşması öncesi namaz kılan oyuncunun görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye Masterler Veteranlar Futbol Ligi'nde (TMVFL) Batı Karadeniz Bölgesi maçında Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar Takımı, Bartın Şehit Uğur Akyer Masterler Takımı'nı konuk etti. Soğuksu Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın oyuncusu sahanın kenarında namaz kıldı. Tribünden kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bu görüntü büyük ilgi gördü.