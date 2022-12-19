Maden kazasında hayatını kaybeden işçi köyünde toprağa verildi

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden maden işçisi İhsan Ergünbaş memleketi Yenice'de toprağa verildi.

Önceki akşam Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında yaşananan kazada, raydan çıkan vagonun altında kalan 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ergünbaş'ın cenazesi işlemlerinin ardından memleketi olan Karabük'ün Yenice ilçesinin Şirinköy Köyüne getirildi. Şirinköy Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi Erfeyli Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ile meslektaşları katıldı.