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Mahalle derneğinden öğrencilere hem tablet hem de giyim desteği

Yortan Dere Mahalle Derneği tarafından ilkokul çocuklarının eğitimine destek verilmek üzere alınan tabletler okula teslim edildi.


İlçeye bağlı Yortan Beldesi'nde Yusuf Yavaşçı başkanlığında kurulan Dere Mahalle Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çevre konusunda olduğu gibi çocukların eğitim ihtiyaçlarına da destek veriyor. Üyelerin katkıları ile alınan 20 adet tablet Yortan İlkokulu idaresine teslim edildi. Diğer yandan ihtiyaç sahibi çocuklar için alınan 20'şer adet mont ve bot dağıtımı da dernek tarafından gerçekleştirildi. Dernek üyeleri ve yardımseverlerin katkıları ile yardımların devam edeceği öğrenildi.

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