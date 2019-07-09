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Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ikincisi Kılavuzlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirildi.


Mahallelerin genel asayiş değerlendirmesi, yaşanan sorun ve problemler, alınması gereken tedbirleri yerinde ve birebir değerlendirmek amacı ile planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ikincisi İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Başkanlığında Kılavuzlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, beraberindeki İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Emniyet Şube Müdürleri ile birlikte 100. Yıl ve Kılavuzlar Mahallesi muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek mahallelerde yaşanana sıkıntıları dinledi.

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