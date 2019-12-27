Mahalle huzur toplantılarının sonuncusu yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahallelerin genel asayiş değerlendirilmesinin, yaşanan sorun ve problemlerin belirlenmesi, alınması gereken tedbirleri yerinde ve birebir değerlendirmek amacı ile planlanan huzur toplantılarının sonuncusu Üniversite ve Kurtuluş Mahallesinde yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Mahallelerde yaşanan sıkıntıları, sorunları yerinde tespit etmek amacıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ “Düşüncemiz sahaya giderek muhtarlarımızla esnafımızla yaşayan insanlarımızla bizi ilgilendiren tüm sorunların tespitini yapmak. Çözüm noktasında eğer anlık çözüm mümkünse onların hayata geçirilmesini sağlamaktı. Zaman ve imkana dayanan bir sorunsa o tespitleri de yapıp en kısa sürede çözümünü sağlayıp daha iyi yaşanabilir Karabük'ümüzün hedefi ile böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. Bugünde son toplantımızı yaptık. Toplantılara ilgi gösteren muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.