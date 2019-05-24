Mahalle iftarları 3 mahallede devam etti

Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katıldığı iftar programlarına vatandaşların ilgisi yoğun olurken, her iki mahallede de hem vatandaşlar hem de çocuklar tarafından ilgi ve sevgi ile karşılandı. İsmetpaşa Mahallesinin ardından Hacıhalil ve Hüseyin Çelebi Mahalleleri için verilen iftar programına gelen mahalle sakinleri ile uzun süre sohbet eden Köse vatandaşların taleplerini de dinledi.

Okunan ezan ile birlikte oruçların açılmasının ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Öncelikle iftarımıza katıldğınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Mahalle iftarlarındaki katılımdaki yoğunluk bizleri mutlu ediyor. Burada amacımız eski mahalle kültürünü yaşatabilmek, günümüzde gittikçe azalan komşuluk ilişkilerini canlandırabilme. İftar programlarının amacına ulaştığını görmekte bizleri ayrıca mutlu etmekte. Bununla birlikte Muhtarımız mahallenizin bazı sorunları olduğunu bizlere iletti. Elbette bunlarla ilgileneceğiz. İnşallah bayram sonrası mahallelerimizi ziyaret ederek sizlerle buluşmayı, taleplerinizi almayı, istişare içerisinde sorunlara hep birlikte çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.