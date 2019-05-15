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Mahalle iftarları Atatürk ve Yeni Mahalle de devam etti

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen, hayırsever vatandaşlar tarafından desteklenen mahalle iftarları Atatürk ve Yeni Mahalle ile devam etti.


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ile her iki mahalle muhtarı ve vatandaşların katıldığı iftar programı öncesi Kuranı Kerim Tilaveti okundu. Okunan ezan ile birlikte oruçların açılmasının ardından yapılan duanın ardından Başka Yardımcısı Ahmet Şahin, her iki mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine teşriflerinden ötürü teşekkür etti.


İftar programı boyunca çocuklar palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

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