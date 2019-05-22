Mahalle iftarları Emek Mahallesi ile devam etti

Yunus Emre Camii önünde verilen iftar yemeğine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye mahalle sakinlerinin ve gençlerin ilgisi gözlerden kaçmazken Köse özellikle gençlerle uzun süre sohbet etti. Okunan akşam ezanının ardından Başkan Köse orucunu vatandaşlarla beraber açtı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Ramazan ayı birlik, beraberli duygularının en yüksek seviyede yaşandığı ay'dır. Bizimle birlikte yemeğinizi, sofranızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Dualarımız ve tuttuğumuz oruçların kabul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.