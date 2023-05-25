İhlas Haber Ajansı

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Makaslayan Tır kaza yaptı

Karabük’te seyir halindeki yabancı plakalı Tır’ın makaslaması sonrası kaza meydana geldi.

Karabük'te seyir halindeki yabancı plakalı Tır'ın makaslaması sonrası kaza meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan Ukraynalı sürücü Maksym Hubariev idaresindeki AE 2689 -IP plakalı Tır Eskipazar ilçesine bağlı Aslanlar mevkiinde makaslaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası medyana geldi.


Tek şeridin kapandığı yol Tır'ın kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

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