Mantar ararken ormanda kaybolan çift bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift, ekipler tarafından bulundu.

Dursun ile Asiye Akgün çifti, mantar toplamak için Safranbolu-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiindeki ormanlık alana gitti. Bir süre sonra yolunu kaybeden çiftten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kayıp ihbarını duyan Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) ekipleri de arama çalışmasına katıldı. Havanın kararmasına rağmen ekipler uzun uğraşlar sonucunda karı kocayı buldu. Çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra evlerine bırakıldı.

Öte yandan kent genelinde son 20 günde mantar ararken 28 kişinin kaybolduğu öğrenildi.