İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mantar toplamak için gezdiği ormanda kayboldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan bir kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan bir kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıçiçek Yaylası mevkiinde İsmail Ören (80) isimli vatandaş ormanda mantar toplarken kayboldu. Ören'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri UMKE ve AFAD'dan çalışmalar için destek istedi. Bartın Ulus Demiroluk bölgesinde aracı bulunan Ören, yaklaşık üç saatlik aramanın ardından ekipler tarafından bulundu.


Mantar toplarken yolunu şaşırdığı ve geri dönmekte zorlandığı öğrenilen Ören, kendisini bulmak için arama çalışması başlatan ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.