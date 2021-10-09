Mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 2 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Olay ilçeye bağlı Kırıklar mevkiinde meydana geldi. Erkan Kanış ve Bilal Albas aileleri ile birlikte pikniğe gitti. Piknik öncesi ailelerinden ayrılarak ormanlık alana mantar toplamaya giden 2 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri AFAD'dan yardım istedi. Uzun aramaların ardından 2 kişi yol üzerinde ellerinde mantarlarla bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen şahıslar aileleri ile buluşturuldu.