İhlas Haber Ajansı

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Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu

Karabük’ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5’i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5'i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.


Eflani ilçesinde 6 kişi mantar aramak için ormana gitti. Bir süre sonra haber alınamayan kişilerin yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma AFAD ekiplerinden yardım istedi.


1 saatlik aramanın ardından 5'i kadın 6 kişi ekipler tarafından bulundu.


Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 6 kişi ailelerine teslim edildi.

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