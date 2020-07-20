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Manzarası ile meşhur Ihlamur Teras'ta sürpriz evlilik teklifi

Karabük’te yaşayan Samet Çalıova, doğa manzarası ile meşhur olan Yenice Ihlamur Teras’ında kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Karabük'te yaşayan Samet Çalıova, doğa manzarası ile meşhur olan Yenice Ihlamur Teras'ında kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.


Üniversite öğrencisi olan Samet Çalıova isimli genç, kız arkadaşı Kezban Tekin'e Yenice ilçesine hakim bir tepenin üzerine yapılan ve manzarası ile vatandaşların vazgeçilmezi olan seyir terasında evlilik teklifinde bulunmaya karar verdi. Kız arkadaşı Tekin'i gezme bahanesi ile ilçeye getiren Çalıova, organizasyonun hazırlandığı bölüme getirerek önünde diz çöktü. Ne olduğunu anlamakta zorlanan ve şaşkınlık yaşayan Tekin, erkek arkadaşının “Benimle evlenir misin?” teklifine “Evet” cevabını verdi.


Teklifinin kabul edilmesinden dolayı büyük sevinç yaşayan Çalıova, kız arkadaşına yüzüğünü takarken, o anlara şahit olan vatandaşlar, çiftin mutluluğuna alkışlarla ortak oldu.

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