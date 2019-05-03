Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı. İmar Komisyonu raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara gönderildi.

-Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'ne üye seçimleri yapıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Karabük'ü temsil edecek olan meclis üyelerinin belirlenmesi amacı ile Karabük Belediyesi'nin koordine ettiği toplantı, Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında, Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen seçimlere, ilçe ve belde belediye başkanları ile tüm belediye meclis üyeleri katılarak oy kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin doğal üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan olarak Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez asil üye, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise yedek üye olarak seçildi. Meclis üyeliklerinde ise Karabük Belediyesi meclis üyelerinden Muzaffer Atılgan asil üyeliğe, İdris Kul ise yedek üyeliğe seçildi.