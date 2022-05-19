Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi

Karabük'te hava sıcaklıklarının 15 derece düşmesinin ardından yüksek kesimlerde Mayıs ayında kar yağdı.

Karabük'te, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar, Mayıs ayının sonlarına doğru yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezi ile Ovacık İlçesinin yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı.

Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü Ovacık'ın Beydilli köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Orhan Demir, kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Cep telefonunun kamerasıyla kayda girip kar yağışını kayıt altına alan Demir, “Şaka değil gerçek. 5. ayın 19'u. Kar yağmaya başladı” diyerek o anları sosyal medyasından takipçileri ile paylaştı.