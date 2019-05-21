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Mayıs ayında yağan dolu, köylüleri tedirgin etti

Karabük’ün Yenice ilçesinde Mayıs ayında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı köylüleri şaşırttı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Mayıs ayında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı köylüleri şaşırttı.


Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde öğle saatlerinde dolu yağışı meydana geldi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırtırken tarlada mahsulü olan köylüler ise dolu yağışından dolayı tedirgin etti. Belirli bir süre devam ettikten sonra yerini yağmura bırakan dolu köylülerin bahçelerine ektikleri ürünlere zarar verdiği öğrenildi.

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