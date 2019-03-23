Medikar Hastanesi ‘Bebek Dostu Hastane' ünvanını korudu

Karabük ve bölgenin en büyük özel hastanesi konumunda olan Özel Medikar Hastanesi 2015 yılından bugüne sürdürdüğü ‘Bebek Dostu Hastane' ünvanını kordu.

Özel Medikar Hastanesi, Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu yenileme denetiminden, 100 tam puan alarak ‘ Bebek Dostu Hastane ‘ ünvanıyla hizmetine devam etmeye hak kazandı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin, emeği geçen tüm personelimiz adına, Hemşire Hizmetleri Müdürü Heldan Demiralay Oğuzkağan ‘a teşekkürlerini sunarak, tüm sağlık çalışanlarına başarılarının devamını diledi.