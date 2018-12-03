MEDİKAR Hastanesi kadrosunu her geçen gün güçlendiriyor

Hasta memnuniyetine son derece önem veren Özel Medikar Hastanesi, kentte ve çevre illerdeki hastalarına daha iyi hizmet sunabilmek adına, hekim kadrosuna Safranbolu Devlet Hastanesinde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yurdagül Mukul ve Ortopedi Uzmanı Op.Dr. Halil İbrahim Gümüş'ü kattı.

Hastaneden yapılan açıklamada, şu an iki çocuk hastalıkları uzmanının görevde olduğunu, yakın bir zamanda üç kişilik çocuk hastalıkları uzman kadrosu ve nükleer tıp uzmanı hizmeti ile devam edeceği kaydedildi.

Kadrosunu her geçen gün güçlendiren Özel Medikar Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, ayrıca, “Bölgemiz ve çevre iller için sıra beklemeden hızlı bir şekilde hastaların muayene olabildiği ‘Sağlığa Uzanan Dost Eli' sloganıyla hizmetimize kesintisiz devam ediyoruz. Özel Medikar Hastanesi ailesine, yeni katılan hekimlerimize başarılar, halkımız adına hayırlı olmasını dileriz” denildi.