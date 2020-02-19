MEDİKAR ile Bartın Üniversitesi arasında indirim protokolü

Özel MEDİKAR Hastanesinde gerçekleşen protokolde Özel MEDİKAR Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin, Özel MEDİKAR Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Mehmet Coşkun, Bartın Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Said Ceyhan ve Bartın Üniversitesi Özel Kalem Müdür Vekili Turgay Delialioğlu yer aldı.

MEDİKAR Hastanesi Başhekimi Şahin, yaptığı açıklamada, "Bartın Üniversitesi personeline indirimli sağlık tedavisi hizmeti vermekten mutluluk duyacağız. Protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz" dedi.